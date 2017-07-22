Отец футболиста: Еременко продолжит карьеру после окончания дисквалификации за допинг

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Финский футболист Роман Еременко обязательно продолжит карьеру после того, как истечет его двухлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил отец футболиста Алексей Еременко.

"Роман вернется после завершения дисквалификации, можете даже не сомневаться. За его физическую форму можете не переживать, так как он постоянно тренируется в индивидуальном режиме и имеет рабочий вес. Не стал бы говорить, что ситуация с дисквалификацией как-то по-особому закалит Романа, он и без того закаленный спортсмен. Ментально он положительно смотрит в будущее, проводит время с семьей, которая его очень сильно поддерживает", - рассказал отец полузащитника.

Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в ней был найден кокаин. Сначала футболист подал апелляцию в УЕФА, по итогам рассмотрения которой срок дисквалификации был оставлен в силе, но при этом с игрока было снято полное отстранение от деятельности в футболе.

Затем 30-летний полузащитник попытался оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (САS), но в пятницу стало известно, что его апелляция была отклонена. Таким образом, срок его отстранения истечет 6 октября 2018 года.

Срок контракта Еременко с ЦСКА истек 30 июня. Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского "Рубина". За московскую команду он провел в различных турнирах 77 матчей, забив 20 мячей. В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.