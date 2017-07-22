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Хоккеист "Динамо" Анисин сообщил, что у него не будет проблем с режимом

Спорт
22 июля, 14:24 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 22, июля. /ТАСС

По словам форварда, он вернулся в "Динамо" словно в родной дом

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Михаил Анисин

Михаил Анисин

© Артур Лебедев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Михаил Анисин рассказал, что у него не будет проблем в команде с нарушением режима. Об этом он сообщил журналистам.

Анисин подписал контракт с клубом нынешним летом. Форвард выступал в "Динамо" с 2012 по 2013 год и в составе бело-голубых стал обладателем Кубка Гагарина 2012 года. Ранее появлялась информация о многочисленных нарушениях режима игроком во время его выступления в ряде команд Континентальной хоккейной лиги.

"Таких приключений не будет. В Новокузнецке проблем с режимом не было, там были проблемы с главным тренером. В "Сочи" же нас с Андреем Первышиным убрали якобы из-за нарушений режима, - сказал Анисин. - Тогда мы просто приехали пораньше перед раскаткой, кто-то что-то сказал, после чего мы собрали баулы и нам объявили, что мы не с командой".

По словам Анисина, он вернулся в "Динамо" словно в родной дом. "Когда подписал контракт и оказался на этой базе, то меня перехлестывали эмоции от возвращения. Очень благодарен руководству клуба и тренерскому штабу за доверие. Когда мне поступило предложение, то ни секунды не раздумывал - все решилось очень быстро, проблем никаких не было", - подчеркнул игрок. 

Последним клубом Анисина была казахстанская "Сарыарка", в которую он перешел в январе 2017 года. "Я благодарен "Сарыарке" за то, что клуб позволил мне не выпадать из формы и доиграть сезон", - отметил он.

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