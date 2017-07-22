Гонщик "КамАЗ-мастер" Сотников второй раз в карьере выиграл ралли "Шелковый путь"

СИАНЬ /Китай/, 22 июля. /ТАСС/. Экипаж команды "КамАЗ-мастер" россиянина Дмитрия Сотникова одержал победу в ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Общее время россиянина по итогам 14 этапов составило 43 часа 45 минут и 38 секунд.

Завершающий этап гонки прошел по территории Китая от Чжунвэя до города Сиань и составил 716,56 км. Заключительный спецучасток длиной 100,67 км был отменен из соображений безопасности спортсменов в связи с проливными дождями на севере Китая. Таким образом, экипажам в последний день гонки необходимо было доехать до финиша, уложившись в отведенный временной норматив.

Второе и третье места в общем зачете грузовиков также заняли представители "КамАЗ-мастер": экипаж Антона Шибалова стал вторым (отставание 6 минут 4 секунды), экипаж Айрата Мардеева - третьим (+23.12). Еще один пилот российской команды Эдуард Николаев стал 10-м (+108:16.53). Михаил Шкляев из "ГАЗ рейд спорт" финишировал 14-м (+134:59.04), его партнер по команде Болеслав Левицкий сошел на третьем этапе.

32-летний Сотников второй раз в карьере одержал победу на ралли "Шелковый путь". В 2013 году он также стал первым, а в 2016-м занял второе место, уступив только Мардееву. "КамАЗ-мастер" четвертый год подряд побеждает на "Шелковом пути, в 2012 году первым также стал Мардеев.

Сотников выступает за "КамАЗ-мастер" с 2008 года. Впервые "Шелковый путь" он проехал в 2011 году в качестве механика в экипаже Ильгизара Мардеева, финишировав восьмым. Текущий "Шелковый путь" стал для него пятым в качестве пилота. Дважды Сотников участвовал в ралли "Дакар", где в 2014 году занял четвертое место, а в 2017 - второе.

Зачет внедорожников

Экипаж команды "Пежо" француза Сириля Депре одержал победу в ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете внедорожников. Общее время француза по итогам 14 этапов составило 41 час 46 минут 25 секунд.

Второе место занял другой французский гонщик Кристиан Лавье из команды Baicmotor, проигравший победителю 1 час 4 минуты 39 секунд. Третьим стал китаец Хань Вэй из Geely Auto Coopertires (+1:11.29). Французский пилот "Пежо" Себастьян Лёб, лидировавший после восьми этапов, снялся с ралли-рейда после девятого этапа, где он налетел на яму и повредил автомобиль.

Экипаж команды "ГАЗ рейд спорт" россиянина Александра Кострюкова занял 11-е место, проиграв победителю 20 часов 1 минуту 5 секунд. Михаил Кострюков, представляющий ту же команду, финишировал 13-м (+25:57.52), Мария Опарина из "Супротек рейсинг" - 15-я (+27:33.20), Сергей Шалыгин на "Тойоте" - 16-й (34:17.56). Виктор Хорошавцев (АSPEC motorsport), Александр Семенов (BFCEC Sport), Юлия Мигунова-Хегай (AV-motorsport) сошли с дистанции. Россияне впервые с 2011 года не сумели попасть в тройку призеров на "Шелковом пути" в зачете внедорожников.

Депре побеждает на "Шелковом пути" в зачете внедорожников второй год подряд. Также он является пятикратным победителем ралли "Дакар" в зачете мотоциклов (2005, 2007, 2010, 2012, 2013). В марте 2014 года он перешел в зачет автомобилей, став выступать за "Пежо".

В нынешнем ралли "Шелковый путь" приняли участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут прошел по территории России, Казахстана и Китая, участники финишировали в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь.

Финиш в Сиане

Торжественная церемония финиша ралли-рейда "Шелковый путь" состоялась в древней китайской столице Сиань, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Легкий дождь и зной не помешали гостям до отказа заполнить трибуны и приветствовать аплодисментами победителей соревнований. Но и они не могли заглушить рев внедорожников и грузовиков. Своей радостью со зрителями триумфаторы гонки делились, обильно поливая окружающих шампанским.

"Еще совсем недавно на Красной площади в Москве был дан старт гонке, а сегодня в древней китайской столице Сиань, где начинался Шелковый путь, мы чествуем экипажи. Позади практически 9700 км пути, радость победы, горечь поражения, яркие эмоции миллионов зрителей по всему миру - все это нам подарило ралли "Шелковый путь". Особо хочется отметить высокий уровень организации соревнований китайской стороной и гостеприимство местных жителей", - подчеркнул заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов. "Министерство спорта и Государственное управление по делам спорта КНР продолжат сотрудничество для реализации проектов, направленных на популяризацию этого вида спорта", - добавил он.

Советник-посланник посольства России в КНР Георгий Зиновьев в ходе церемонии лично вручил награду китайскому гонщику Хань Вэю. "Я поздравил китайских призеров с великолепным успехом, как я понимаю, они новички в этом ралли. С первого раза они заняли третье место. Я пожелал, чтобы в будущем они оказались еще выше на пьедестале почета, и при возможности стали чемпионами", - поделился ожиданиями дипломат в беседе с ТАСС.