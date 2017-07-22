Бойд: матчи московского "Динамо" с "Барысом" в КХЛ станут принципиальными

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НОВОГОРСК /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Матчи с "Барысом" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для форварда московского "Динамо" Дастина Бойда будут принципиальными. Об этом игрок рассказал журналистам.
Бойд подписал контракт с бело-голубыми на два года после шести лет выступления в команде из Астаны. Команды друг с другом первый матч в сезоне проведут 23 сентября в Астане.
"Я играл в "Барысе" продолжительное время, и игры с этим клубом будут для меня принципиальными. 23-го числа у нас будет с ними матч, который я жду с нетерпением, - сказал Бойд. - Шесть лет, проведенных в Казахстане, для меня было хорошим временем".
Бойд достиг договоренности с "Динамо" еще тогда, когда клуб имел статус АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо". В новом сезоне будет выступать "ОАО ХК "Динамо", поскольку предыдущая структура имеет задолженности перед игроками.
"Я думал об этих переменах, но тренерский штаб и команда остались теми же, поэтому долго тратить время мне не пришлось", - отметил он.