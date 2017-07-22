Руководство Федерации бокса России и AIBA возложило венки к Могиле Неизвестного Солдата

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МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство Федерации бокса России, президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг Куо Ву и члены сборной России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Также в мероприятии участвовали ветераны бокса, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, председатель высшего наблюдательного совета организации Алексей Рубежной.
Мероприятие прошло в рамках Дня российского бокса, который состоится в субботу на Красной площади. В этот день там пройдет массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие три тысячи человек. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Книги Гиннесса.
Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки.