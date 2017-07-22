Российская саблистка Позднякова не смогла выйти в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованию

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ТАСС, 22 июля. Российская саблистка София Позднякова не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
В поединке 1/8 финала 20-летняя россиянка уступила японке Мисаки Эмуре со счетом 12:15. В четвертьфинале 18-летняя японка сойдется с победителем встречи между француженкой Сесилией Бердер и венесуэльской фехтовальщицей Алехандрой Бенитес Ромеро.
Позднякова была последней из российских фехтовальщиц, продолжавшей борьбу в личном первенстве женщин-саблисток. Ранее на стадии 1/32 финала выступления завершила Анна Башта, а на стадии 1/16 финала выбыли двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян и Валерия Большакова.
Финал в соревнованиях женщин-саблисток пройдет позднее в субботу.
Чемпионат мира завершится 26 июля.