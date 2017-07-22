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Глава AIBA: Россия имеет очень хорошие шансы принять чемпионат мира по боксу 2019 года

Спорт
22 июля, 15:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Чинг-Куо Ву также поздравил болельщиков с Днем российского бокса, который проходит в субботу на Красной площади

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Чинг-Куо Ву

Чинг-Куо Ву

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россия имеет очень хорошие шансы на победу в выборах организатора чемпионата мира 2019 года по боксу среди мужчин. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву.

"У России очень хорошие шансы принять чемпионат мира, отличная инфраструктура и перспективное, серьезное руководство, - сказал Чинг-Куо Ву. - В понедельник мы узнаем хозяина чемпионата".

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России подала заявку на проведение чемпионата мира 2019 года среди мужчин в Сочи.

Чинг-Куо Ву также поздравил болельщиков с Днем российского бокса, который проходит в субботу на Красной площади. 

"Провести День бокса в таком месте, как Красная площадь - это великолепное решение. Это место хранит в себе память больших и великих побед, оно является символом страны. Я поздравляю Россию с праздником бокса", - сказал Чинг-Куо Ву.

В субботу на Красной площади пройдет массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие три тысячи человек. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Книги Гиннесса. Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки.

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