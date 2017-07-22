Футболист "Зенита" Джорджевич перешел на правах аренды в тульский "Арсенал"

Сотников рад, что экипаж Шибалова смог навязать ему борьбу на ралли-рейде "Шелковый путь"Спорт 22 июля, 17:12
Футболист Тошич в ближайшие несколько дней подпишет контракт с новым клубомСпорт 22 июля, 17:07
Сальников: переизбрание Маглионе позволит FINA укрепить свои позиции в мире спортаСпорт 22 июля, 17:06
Чагин: ралли "Шелковый путь" в этом году получилось сложным для участниковСпорт 22 июля, 17:04
Армения и Азербайджан сообщили о нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе в 2017 годуМеждународная панорама 22 июля, 17:02
Международный день бокса будет ежегодно отмечаться 22 июляСпорт 22 июля, 16:40
Китайцы Ли Чжэнь и Ван Хань выиграли ЧМ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплинаСпорт 22 июля, 16:29
Маглионе переизбран на пост президента Международной федерации плаванияСпорт 22 июля, 16:27
Тренер Рахимов сообщил, что не ведет переговоры с казахстанским ФК "Кайрат"Спорт 22 июля, 16:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Лука Джорджевич перешел на правах годичной аренды в тульский "Арсенал". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
"Джорджевич перешел в аренду на сезон. Мы хотели его получить еще зимой, тогда шли предварительные переговоры, но у нас не получилось. Когда сейчас стал вопрос о поиске нападающего, обратились к кандидатуре Джорджевича. Если он в команде, думаю, тренер тоже не против", - сказал Балашов.
В субботу "Арсенал" представил всех новичков команды, среди которых были 23-летний Джорджевич, защитник Виктор Альварес и полузащитники Горан Чаушич и Сергей Ткачев. "По каждому из футболистов мы вели переговоры, каждого вели, и была проделана большая работа. По каждому игроку была собрана вся информация, они прошли медосмотр и подписали контракты", - отметил гендиректор.
По его словам, трансферная кампания клуба этим летом еще не завершена. "Сегодня президентом клуба [Гурамом Аджоевым] было сказано, что если появится возможность подписать хорошего футболиста, мы не откажемся. Есть места, которые хотелось бы укрепить. Но сейчас состав такой, который позволяет решить задачу - закрепиться в середине турнирной таблицы", - рассказал Балашов.
Джорджевич принадлежит "Зениту" с лета 2012 года, в первый сезон провел за команду семь матчей в чемпионате России, а также две игры в Кубке страны и одну - в Лиге чемпионов. Затем санкт-петербургский клуб отдавал нападающего в аренды в голландский "Твенте", итальянскую "Сампдорию" и испанскую "Понферрадину".
В прошлом сезоне футболист сыграл за "Зенит" в 10 матчах чемпионата России, по одной игре Кубка и Суперкубка страны, в шести встречах Лиги Европы, в которых в сумме забил три гола.