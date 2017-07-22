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Тренер Рахимов сообщил, что не ведет переговоры с казахстанским ФК "Кайрат"

Спорт
22 июля, 16:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

По словам тренера, в настоящее время он находится на сборе в "Хоффенхайме", где проходит стажировку

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Рашид Рахимов

Рашид Рахимов

© ТАСС/Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Российский тренер Рашид Рахимов находится в Германии, где проходит стажировку в футбольном клубе "Хоффенхайм", и не ведет переговоры ни с какими командами. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу портал KazFootball.kz сообщил, что 52-летний тренер является основным кандидатом на пост главного тренера казахстанского "Кайрата". Днем ранее клуб объявил об уходе с этой должности Кахабера Цхададзе.

"Мне ничего неизвестно об интересе "Кайрата". Я ни с кем переговоров не веду", - сообщил Рахимов.

"В настоящее время я нахожусь на сборе в "Хоффенхайме", где прохожу стажировку. Ранее проходил стажировку в итальянском "Наполи". Надеюсь, что получится поехать еще в одну итальянскую команду "Аталанту". Несмотря на плотный график, побывал на первом матче чемпионата России с участием моей бывшей команды "Ахмат" (прежнее название "Терек" - прим. ТАСС), куда меня пригласили", - отметил тренер.

Рахимов тренировал австрийскую "Адмиру" (2002-2004), российские клубы "Амкар" (2006-2007, 2009-2010), "Локомотив" (2007-2009). Последним местом работы тренера был "Терек", который он возглавлял с 2013 по 2017 год. Под его руководством клуб в чемпионате России-2016/17 занял самое высокое место в истории - пятое. Рахимов покинул клуб по окончании сезона-2016/17, команду возглавил Олег Кононов.

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