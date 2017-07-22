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Китайцы Ли Чжэнь и Ван Хань выиграли ЧМ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

Спорт
22 июля, 16:29 UTC+3 БУДАПЕШТ

Россияне Мария Полякова и Илья Молчанов заняли 11-е место

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Ли Чжэнь и Ван Хань

Ли Чжэнь и Ван Хань

© EPA/TIBOR ILLYES

БУДАПЕШТ, 22 июля. Китайцы Ли Чжэнь и Ван Хань завоевали золотую медаль в синхронных смешанных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Китайцы набрали 323,70 балла по сумме пяти прыжков. Второе место заняли британцы Грейс Рейд и Томас Дэйли (308,04), третьими стали канадцы Дженнифер Абель и Франсуа Имбо-Дюлак (297,72).

Россияне Мария Полякова и Илья Молчанов заняли 11-е место, набрав 270,63 балла.

Ван Хань завоевала свою вторую золотую медаль чемпионата мира в этой дисциплине. На чемпионате мира в Казани в 2015 году они в паре с Ян Хао стали первыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в миксте. Эта победа стала восьмой для китайцев в прыжках в воду на текущем турнире. Всего в активе китайских спортсменов теперь девять золотых, восемь серебряных и одна бронзовая награды чемпионата мира по водным видам спорта.

Турнир в Будапеште завершится 30 июля.

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