Китайцы Ли Чжэнь и Ван Хань выиграли ЧМ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

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БУДАПЕШТ, 22 июля. Китайцы Ли Чжэнь и Ван Хань завоевали золотую медаль в синхронных смешанных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Китайцы набрали 323,70 балла по сумме пяти прыжков. Второе место заняли британцы Грейс Рейд и Томас Дэйли (308,04), третьими стали канадцы Дженнифер Абель и Франсуа Имбо-Дюлак (297,72).
Россияне Мария Полякова и Илья Молчанов заняли 11-е место, набрав 270,63 балла.
Ван Хань завоевала свою вторую золотую медаль чемпионата мира в этой дисциплине. На чемпионате мира в Казани в 2015 году они в паре с Ян Хао стали первыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в миксте. Эта победа стала восьмой для китайцев в прыжках в воду на текущем турнире. Всего в активе китайских спортсменов теперь девять золотых, восемь серебряных и одна бронзовая награды чемпионата мира по водным видам спорта.
Турнир в Будапеште завершится 30 июля.