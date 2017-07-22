Маглионе переизбран на пост президента Международной федерации плавания

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Уругваец Хулио Маглионе избран на новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации плавания (FINA). Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.

Единственным конкурентом 81-летнего Маглионе в борьбе за пост президента FINA был глава Европейской лиги плавания итальянец Паоло Барелли. В конгрессе принимают участие 176 делегатов стран-членов FINA, каждый из них имеет по два голоса. Для победы было необходимо простое большинство - 177 голосов. В результате уругваец получил 258 голосов, итальянец - 77.

Первым вице-президентом FINA стал Хусейн Аль Мусаллам (Кувейт), вторым вице-президентом - Сэм Рамсами (ЮАР).

Маглионе был избран президентом FINA в 2009 году, четырьмя годами позднее срок его полномочий был пролонгирован. Всероссийская федерация плавания (ВФП) поддержала Маглионе на этих выборах. Уругваец также является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).