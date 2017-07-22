Пилот "Ауди" Раст выиграл первую гонку этапа DTM в России

ТАСС, 22 июля. Немецкий пилот "Ауди" Рене Раст стал победителем первой гонки пятого этапа Немецкого кузовного чемпионата (DTM), который проходит на подмосковной трассе Moscow Raceway в Волоколамске.

Вторым финишировал другой представитель "Ауди" немец Майк Рокенфеллер, третьим стал двукратный чемпион DTM немец Марко Виттманн из БМВ.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Российский этап DTM проводится с 2013 года.