Пилот "Ауди" Раст выиграл первую гонку этапа DTM в России

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ТАСС, 22 июля. Немецкий пилот "Ауди" Рене Раст стал победителем первой гонки пятого этапа Немецкого кузовного чемпионата (DTM), который проходит на подмосковной трассе Moscow Raceway в Волоколамске.
Вторым финишировал другой представитель "Ауди" немец Майк Рокенфеллер, третьим стал двукратный чемпион DTM немец Марко Виттманн из БМВ.
Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.
Российский этап DTM проводится с 2013 года.