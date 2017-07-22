Станция "Крестовский остров" в Петербурге закрыта на вход в связи с футбольным матчем

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Станция метрополитена "Крестовский остров" (фиолетовая ветка) в Петербурге закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока в связи с матчем чемпионата России по футболу на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.
"В 16:19 мск станция "Крестовский остров" закрыта на вход - увеличение пассажиропотока в связи с футбольным матчем", - сказано в сообщении.
В субботу матч второго тура чемпионата России "Зенит" - "Рубин" пройдет под крышей для обеспечения максимального комфорта зрителей. Стадион примет первую игру после Кубка конфедераций. Начало - 17:30 мск.