Чагин: ралли "Шелковый путь" в этом году получилось сложным для участников

ТАСС, 22 июля. Участникам ралли "Шелковый путь" в 2017 году пришлось сложнее, чем предыдущие. Такое мнение высказал руководитель проекта Владимир Чагин, слова которого приводит пресс-служба соревнований.

"В этом году ралли "Шелковый путь" вновь стало грандиозным международным праздником, за ходом которого следили миллионы людей по всему миру, а также российские, казахстанские и китайские болельщики, приветствовавшие нас везде, куда бы мы ни приехали, - сказал Чагин. - В этом году для участников гонка получилась еще сложнее: дождь, преследовавший нас от самой Москвы, стал дополнительным испытанием. Но мы рады, что все участники с честью этот вызов приняли и смогли ответить на него со всей отвагой, присущей настоящим спортсменам".

Победителем ралли-рейда в зачете грузовиков стал экипаж "КамАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова, второе и третье места также заняли представители российской команды - Антон Шибалов и Айрат Мардеев соответственно. В зачете внедорожников победу одержал экипаж команды "Пежо" француза Сириля Депре, вторым стал француз Кристиан Лавье (Baicmotor), третьим китаец Хань Вэй (Geely Auto Coopertires).

В ралли "Шелковый путь" 2017 года приняли участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Церемония награждения победителей состоится 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь.