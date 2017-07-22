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Футболист Тошич в ближайшие несколько дней подпишет контракт с новым клубом

Спорт
22 июля, 17:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

30-летний полузащитник стал свободным агентом в начале июля, после того как покинул московский ЦСКА

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Зоран Тошич (слева)

Зоран Тошич (слева)

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Свободный агент сербский полузащитник Зоран Тошич, ранее выступавший за футбольный клуб ЦСКА, в ближайшие несколько дней подпишет контракт с новым клубом. Об этом футболист рассказал ТАСС.

В субботу турецкая газета Fanatik сообщила, что "Галатасарай" договорился о двухлетнем контракте с сербским полузащитником с возможностью продления еще на один сезон и зарплатой €2 млн в год. 30-летний Тошич стал свободным агентом в начале июля, после того как покинул московский ЦСКА.

"Как только я договорюсь с новой командой, то я сразу же об этом объявлю. Я веду переговоры с клубом, но не могу сказать с каким. В ближайшие несколько дней все решится", - сообщил футболист.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе армейцев Тошич стал трехкратным чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и двукратным обладателем Кубка (2010/11, 2012/13) и Суперкубка России (2013, 2014). Футболист выступал за сербские "Пролетер Зренянин" (2004-2006), "Банат Зренянин" (2006-2007), "Партизан" (2007-2009), английский "Манчестер Юнайтед" (2009-2010) и немецкий "Кельн" (2010).

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