Сальников: переизбрание Маглионе позволит FINA укрепить свои позиции в мире спорта

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БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Переизбрание уругвайца Хулио Маглионе на пост президента Международной федерации плавания (FINA) позволит организации и дальше укреплять свои позиции на мировой спортивной арене. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
В субботу Сальников был переизбран в бюро FINA - руководящий орган организации. 81-летний Маглионе также сохранил свой пост, победив на выборах единственного конкурента - главу Европейской лиги плавания итальянца Паоло Барелли.
"Курс, который избрала FINA, в последние несколько лет позволял ей быть стабильной и устойчивой организацией. В нее входит большое число стран, в ее активе успешно проведенные чемпионаты мира, определены места проведения следующих турниров вплоть до 2024 года. Все говорит о стабильности и благополучии, так что, думаю, этот курс будет продолжен", - сказал Сальников.
"FINA, став первой по числу событий в олимпийской программе, продолжит укреплять свои позиции", - добавил он.
Маглионе был избран президентом FINA в 2009 году, четырьмя годами позднее срок его полномочий был пролонгирован. ВФП поддержала Маглионе на этих выборах. Уругваец также является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).