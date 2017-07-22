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Гуменюк и Прокопенко не смогли выполнить норматив в тройном прыжке для участия в ЧМ

Спорт
22 июля, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Соревнования прошли в рамках "Гераклиады-2017" на стадионе "Салют Гераклион"

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлетки Ирина Гуменюк и Виктория Прокопенко не смогли выполнить норматив в тройном прыжке для участия в чемпионате мира.

Соревнования в тройном прыжке среди женщин прошли в рамках "Гераклиады-2017" на стадионе "Салют Гераклион". В своей лучшей попытке Гуменюк показала результат 14,01 метра и стала победительницей турнира. Прокопенко стала второй, прыгнув в лучшей попытке на 13,76 метра. Нормативом для участия в чемпионате мира для женщин в тройном прыжке является результат 14,10 метра.

Гуменюк и Прокопенко имеют разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление в международных стартах в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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