Гуменюк и Прокопенко не смогли выполнить норматив в тройном прыжке для участия в ЧМ

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлетки Ирина Гуменюк и Виктория Прокопенко не смогли выполнить норматив в тройном прыжке для участия в чемпионате мира.
Соревнования в тройном прыжке среди женщин прошли в рамках "Гераклиады-2017" на стадионе "Салют Гераклион". В своей лучшей попытке Гуменюк показала результат 14,01 метра и стала победительницей турнира. Прокопенко стала второй, прыгнув в лучшей попытке на 13,76 метра. Нормативом для участия в чемпионате мира для женщин в тройном прыжке является результат 14,10 метра.
Гуменюк и Прокопенко имеют разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление в международных стартах в нейтральном статусе.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.