Венгерский рассинхрон: FINA переименовала синхронное плавание в артистическое

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Участники генерального конгресса Международной федерации плавания (FINA) приняли в субботу 22 июля историческое решение - синхронное плавание с этой даты будет переименовано в артистическое. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA в связи с тем, чтобы "синхронное плавание стало ближе к прессе и понятнее людям". Такую цель обозначил исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску. На уточняющий вопрос, было ли проведено специальное исследование на тему необходимости менять название синхронного плавания, четкого ответа не последовало.

Нельзя сказать, что российские специалисты с восторгом восприняли нововведение. Россия, к слову, была единственной страной, проголосовавшей против него, о чем ТАСС сообщил глава Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отнеслась к произошедшему однозначно отрицательно, специалист откровенно не понимает, кому и чем помешало прежнее название вида спорта. Но если Покровская считает, что сути вида спорта переименование не изменит, то ее коллега по цеху Татьяна Данченко (тренер дуэтов и соло) боится, что синхронное плавание все-таки станет другим видом спорта, ведь именно синхронность являлась основным критерием.

В России название "синхронное плавание" Власенко пообещал сохранить. Он привел в пример художественную гимнастику, которую во всем мире называют rhythmic gymnastics. Власенко намерен обсудить вопрос о сохранении "синхронного плавания" с руководством Министерства спорта России.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина увидела в этом решении и практический подход, ведь изменения названия в документации может повлечь за собой большие сложности, в том числе и FINAнсовые затраты. Брусникина также привела в пример гимнастику, но уже спортивную: ее в мире называют artistic gymnastics.

Вид спорта впервые вошел в олимпийскую программу на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе, до Олимпиады в Барселоне 1992 года программа соревнований состояла из одиночного (соло) и парного разряда. Сейчас на Играх медали разыгрываются в дуэтах и группах. Россиянки стабильно являлись победительницами Игр с 2000 по 2016 год включительно.

Маглионе - президент FINA еще на четыре года

Уругваец Хулио Маглионе сохранил должность президента Международной федерации плавания (FINA), а глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников - свое место в бюро организации по итогам выборов на генеральном конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.

В конгрессе приняли участие 176 делегатов стран-членов FINA, каждый из которых имел по два голоса, а для победы было необходимо получить простое большинство - 177 голосов. В результате 81-летний Маглионе, занимающий пост главы организации с 2009 года, получил 258 голосов и был переизбран на очередной четырехлетний срок. Его единственный конкурент глава Европейской лиги плавания итальянец Паоло Барелли набрал 77 голосов. Первым вице-президентом FINA стал Хусейн Аль Мусаллам (Кувейт), вторым вице-президентом - Сэм Рамсами (ЮАР).

На два места в бюро FINA от Европы претендовали пять человек. Во второй тур голосования вышли трое: Сальников, испанец Фернандо Карпена и голландец Эрик Ван Хейнинг, но по ходу второго тура письменного голосования Карпена снял свою кандидатуру. Таким образом, от Европы в состав бюро FINA вошли 57-летний Сальников и бывший президент Федерации плавания Нидерландов Ван Хейнинг.

FINA ужесточила требования к бассейнам и рекламе

Также на конгрессе FINA был принят еще ряд решений. В частности, были изменены требования к качеству воды в бассейнах, которые будут использованы для проведения соревнований на чемпионатах мира по водным видам спорта и на Олимпийских играх. С конгресса в Будапеште из правил проведения вышеуказанных соревнований исчезла формулировка "свежая вода". Ее заменило требование, чтобы количество соли на один литр не превышало 3 гр.

Также было принято решение о запрете размещения на соревнованиях под своей эгидой рекламы букмекерских контор, которые принимают ставки на спорт. В списке запрещенных к рекламе на соревнованиях FINA также числятся алкогольная и табачная продукция.

Нужно чаще встречаться

Изменилась и периодичность проведения генерального конгресса FINA. Теперь он будет проводится каждые два года - во время чемпионатов мира по водным видам спорта. Ранее генеральный конгресс FINA проходил раз в четыре года.

Также на конгрессе также был принят ряд поправок в конституцию организации. Состав бюро организации теперь будет формироваться по новой схеме: из него исключается почетный секретарь, в то время как число вице-президентов остается прежним - их будет пять, от каждого из континентов. Однако теперь из их числа будут выбраны первый вице-президент и второй вице-президент. Ранее существовала только должность первого вице-президента.

Кроме того, число рядовых членов бюро FINA возросло с 15 до 18.