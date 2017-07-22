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Сотников рад, что экипаж Шибалова смог навязать ему борьбу на ралли-рейде "Шелковый путь"

Спорт
22 июля, 17:12 UTC+3 ТАСС

Экипажи "КамАЗ-мастер" заняли весь пьедестал почета - Сотников победил, Шибалов стал вторым, Айрат Мардеев - третьим

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Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова

Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова

© EPA/OLIVIER ANRIGO

ТАСС, 22 июля. Победитель ралли-рейда "Шелковый путь" 2017 года в зачете грузовиков россиянин Дмитрий Сотников из "КамАЗ-мастер" рад, что экипаж его напарника по команде Антона Шибалова смог составить ему достойную конкуренцию. Об этом Сотников рассказал пресс-службе ралли-рейда.

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"Я таких гонок даже не помню: каждая минута и секунда чувствовались на физическом уровне, приходилось выцарапывать их каждый день, - сказал Сотников. - С каждым днем становилось все сложнее и сложнее, лидировать столько дней (Сотников не уступал первую строчку в общем зачете с пятого этапа) - еще сложнее. Рад, что Антон Шибалов навязал такую острую борьбу - она добавляла гонке интриги, оба получили удовольствие, потому что выкладывались полностью. К сожалению, победитель один".

Экипажи "КамАЗ-мастер" заняли весь пьедестал почета - Сотников победил, Шибалов стал вторым, Айрат Мардеев - третьим. В зачете внедорожников победу одержал экипаж команды "Пежо" француза Сириля Депре, вторым стал француз Кристиан Лавье (Baicmotor), третьим китаец Хань Вэй (Geely Auto Coopertires).

В ралли "Шелковый путь" 2017 года приняли участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Церемония награждения победителей состоится 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь.

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