Сотников рад, что экипаж Шибалова смог навязать ему борьбу на ралли-рейде "Шелковый путь"

ТАСС, 22 июля. Победитель ралли-рейда "Шелковый путь" 2017 года в зачете грузовиков россиянин Дмитрий Сотников из "КамАЗ-мастер" рад, что экипаж его напарника по команде Антона Шибалова смог составить ему достойную конкуренцию. Об этом Сотников рассказал пресс-службе ралли-рейда.

"Я таких гонок даже не помню: каждая минута и секунда чувствовались на физическом уровне, приходилось выцарапывать их каждый день, - сказал Сотников. - С каждым днем становилось все сложнее и сложнее, лидировать столько дней (Сотников не уступал первую строчку в общем зачете с пятого этапа) - еще сложнее. Рад, что Антон Шибалов навязал такую острую борьбу - она добавляла гонке интриги, оба получили удовольствие, потому что выкладывались полностью. К сожалению, победитель один".

Экипажи "КамАЗ-мастер" заняли весь пьедестал почета - Сотников победил, Шибалов стал вторым, Айрат Мардеев - третьим. В зачете внедорожников победу одержал экипаж команды "Пежо" француза Сириля Депре, вторым стал француз Кристиан Лавье (Baicmotor), третьим китаец Хань Вэй (Geely Auto Coopertires).

В ралли "Шелковый путь" 2017 года приняли участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Церемония награждения победителей состоится 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь.