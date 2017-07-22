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Глава FINA: МОК с радостью примет новое название синхронного плавания

Спорт
22 июля, 17:13 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Решение о переименовании синхронного плавания в артистическое было принято в субботу на конгрессе FINA в Будапеште

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Выступление синхронисток

Выступление синхронисток

© Сергей Савостьянов/ТАСС

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) с радостью примет новое название синхронного плавания, которое официально теперь называется артистическое. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе, который в субботу был переизбран на очередной четырехлетний срок.

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Синхронное плавание переименовано в артистическое

Решение о переименовании синхронного плавания в артистическое было принято в субботу на конгрессе FINA в Будапеште. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

"Это решение важно, но оно важно для будущего. Синхронное плавание все-таки символизирует артистичное исполнение. Оно сочетает и спорт, и артистизм, поэтому это название - наиболее подходящее. Мы очень рады. Уверен, МОК будет очень доволен", - сказал Маглионе, который также является членом МОК.

Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко считает, что в России сохранится старое название вида спорта, которое защищают и тренеры сборной Татьяна Покровская и Татьяна Данченко.

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