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Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса

Спорт
22 июля, 17:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

На Красной площади в Москве прошла массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова и Алексея Тищенко, в ней приняли участие около трех тысяч человек

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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Николай Валуев
Николай Валуев
Николай Валуев
© Сергей Бобылев/ТАСС
Олег Саитов
Олег Саитов
Олег Саитов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Наталья Рагозина и Николай Валуев
Наталья Рагозина и Николай Валуев
Наталья Рагозина и Николай Валуев
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Николай Валуев
© Сергей Бобылев/ТАСС
Олег Саитов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Наталья Рагозина и Николай Валуев
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Массовая тренировка по боксу в нескольких городах России признана рекордной и будет включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Мероприятие прошло в субботу в рамках Дня бокса. На Красной площади в Москве прошла массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова и Алексея Тищенко. Независимыми свидетелями от Книги рекордов Гиннесса стали бывшие чемпионы мира среди профессионалов Николай Валуев и Наталья Рагозина. Всего в тренировке на Красной площади приняли участие около трех тысяч человек.

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Международный день бокса будет ежегодно отмечаться 22 июля

Также подобные тренировки прошли в нескольких городах России. 

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил журналистам, что представители Книги Гиннесса зафиксировали установление рекорда. "Рекорд зафиксирован. Теперь будут проходить официальные процедуры, в том числе подсчета. Думаю, в течение месяца мы получим бумагу", - сказал Кремлев. 

Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году в Москве - американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший провел занятие для 791 человека.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки.

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