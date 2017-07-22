Победа на классе: экипажи "КамАЗ-мастер" заняли весь пьедестал на ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Триумфом российской команды "КамАЗ-мастер" в зачете грузовиков и второй победой подряд в классе внедорожников французского пилота "Пежо" Сириля Депре завершился седьмой в истории ралли-рейд "Шелковый путь". Последний спецучасток, который должен был пройти в субботу, был отменен накануне из-за плохих погодных условий, гонщики проехали только дорожную часть дистанции, после чего были объявлены официальные итоги ралли.

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту - до Сочи и Геленджика, а в 2013 году - от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли "Шелковый путь" не проводилось, а в прошлом году трасса была проложена между столицами России и Китая.

Маршрут нынешнего ралли проходил через Чебоксары и Уфу в Казахстан, где трасса пролегала через Кустанай, Астану и Семипалатинск. 14 июля участники ралли через хребты Тянь-Шаня въехали на территорию Китая, проехали по пустыни Алашань и финишировали 22-го числа в городе Сиань, который в течение многих веков считался местом назначения торговых караванов, шедших по Великому шелковому пути. В нынешнем ралли приняли участие 90 спортивных экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Общая длина трассы (без отмены последнего этапа) в нынешнем году составила 9599 км, из которых 4094 км - спецучастки.

Победу в классе грузовиков одержал экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, дополнили пьедестал почета его соотечественники и партнеры по команде Антон Шибалов и Айрат Мардеев. Для "КамАЗ-мастер" эта победа стала шестой из семи возможных, лишь раз, в 2011 году, победу одержал не представитель российского коллектива - чех Алеш Лопрайс на "Татре". Для Сотникова этот успех стал вторым в карьере, ранее он побеждал на "Шелковом пути" в 2013 году.

В зачете внедорожников победу одержал пятикратный победитель ралли-марафона "Дакар" в зачете мотоциклов Депре, который более чем на час опередил француза Кристиана Лавьея (Baicmotor) и китайца Хань Вэя из Geely Auto Coopertires. Для Депре этот успех стал вторым подряд на "Шелковом пути".

Новый грузовик испытание прошел

"КамАЗ-мастер" на "Шелковом пути" испытал сразу несколько новинок, основной из которых был рядный шестицилиндровый двигатель объемом 13 литров, установленный на машине Сотникова. Такой двигатель впервые был установлен на бескапотную машину и сделано это было для того, чтобы соответствовать регламенту, который будет действовать на ралли-марафоне "Дакар" с 2018 года. Установка такого двигателя повлекла за собой большие изменения, и в конструкции автомобиля, и во внешнем виде. Также на машине Мардеева была установлена автоматическая коробка передач.

Исходя из результатов ралли, можно сказать, что все новинки зарекомендовали себя с лучшей стороны. До финиша добрались все экипажи команды, с проблемами столкнулся только действующий победитель "Дакара" Эдуард Николаев - на одном из этапов случился прокол, а в пятницу сломался передний редуктор. В итоге он финишировал на 10-м месте. Остальные экипажи обошлись без серьезных проблем и заняли все места на пьедестале почета.

Почти с самого начала ралли конкуренты "КамАЗ-мастер" один за другим выбывали из борьбы за победу по различным причинам. Признанные мастера ралли-рейдов Жерар де Рой из Нидерландов на "Ивеко", Лопрайс на "Татре", а также белорусская команда "МАЗ-СПОРТ" и еще один пилот из Нидерландов Мартен ван ден Бринк, выступающий на "Рено", не смогли навязать борьбу россиянам за победу. Единственным, кто долгое время держался в одном темпе с камазовцами, был чех Мартин Коломы на "Татре", но и он на 12-м спецучастке не избежал проблем, которые лишили его возможности побороться за победу.

В итоге победителя определяли гонщики "КамАЗ-мастер". В лидеры общего зачета представитель команды вышел только после пятого этапа, им стал Сотников. Не так далеко от него держался Шибалов, отставание от партнера по команде то сокращалось, то увеличивалось, и если бы не отмена последнего спецучастка, то он вполне мог бы опередить Сотникова в общем зачете. Двух пилотов в итоговой классификации разделили шесть минут и четыре секунды, ставший третьим Мардеев уступил победителю 23 минуты 12 секунд.

Основное соперничество в зачете внедорожников должно было развернуться между пилотами "Пежо" - французами Депре, Себастьяном Лебом и Стефаном Петеранселем. И поначалу все так и было - троица уверенно занимала первые три позиции после трех этапов. На четвертом этапе машина Петеранселя перевернулась, а автомобиль Депре упал в озеро. Оба смогли продолжить гонку, но отставание первого от лидирующего Леба составляло более трех часов, а второго - более часа.

В таких обстоятельствах Леб должен был спокойно доводить дело до победы, но и его постигла участь партнеров по команде. На 10-м этапе девятикратный чемпион мира по классическому ралли налетел на яму и серьезно повредил автомобиль, получив при этом травму пальца, из-за которой не смог продолжить борьбу и досрочно завершил ралли. В лидеры вышел Депре, и на оставшихся спецучастках главной его задачей было не допустить больше ошибок, с чем он без особых проблем справился, защитив титул чемпиона "Шелкового пути".

"Таких гонок не помню"

Руководитель ралли Владимир Чагин отметил, что нынешняя гонка получилась сложной для участников. "В этом году ралли "Шелковый путь" вновь стало грандиозным международным праздником, за ходом которого следили миллионы людей по всему миру, а также российские, казахстанские и китайские болельщики, приветствовавшие нас везде, куда бы мы ни приехали, - сказал Чагин. - В этом году для участников гонка получилась еще сложнее: дождь, преследовавший нас от самой Москвы, стал дополнительным испытанием. Но мы рады, что все участники с честью этот вызов приняли и смогли ответить на него со всей отвагой, присущей настоящим спортсменам".

Победитель в зачете грузовиков Сотников рад тому, что его партнер по команде Шибалов смог составить достойную конкуренцию в борьбе за победу. "Я таких гонок даже не помню, каждая минута и секунда чувствовались на физическом уровне, приходилось выцарапывать их каждый день, - сказал Сотников. - С каждым днем становилось все сложнее и сложнее, лидировать столько дней - еще сложнее. Я рад тому, что все получилось именно так, рад, что Антон Шибалов навязал такую острую борьбу - она добавляла гонке интриги, оба получили удовольствие, потому что выкладывались полностью".

"Это прекрасно, я счастлив, мы со штурманом Давидом Кастерой и всей командой "Пежо" отлично поработали, - сказал Депре. - В этот раз было очень много коварных мест, где можно было потерять всю гонку, нужно было справляться с самыми разными условиями. В ралли-рейдах побеждает тот, кто допускает меньше ошибок, так было и на "Шелковом пути". В самом начале гонки мы застряли в канаве и потеряли 40 минут, но в этом спорте никогда нельзя сдаваться, всегда нужно подгонять себя, и наша победа доказывает это".