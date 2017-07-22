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FINA хочет включить соло и микст у синхронистов в олимпийскую программу

Спорт
22 июля, 17:41 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 22, июля. /ТАСС

Сейчас на Играх разыгрывается два комплекта медалей: в дуэтах и группах

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БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) хочет видеть в программе Олимпийских игр такие дисциплины синхронного плавания, как соло и микст. Об этом журналистам заявил президент FINA Хулио Маглионе.

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Синхронное плавание переименовано в артистическое

"Я хочу, чтобы соло было включено в олимпийскую программу. Мы не знаем, что произойдет в будущем, но наша цель - иметь те же дисциплины, что и на чемпионате мира: соло, микст-дуэт и как можно больше соревнований групп, которые я считаю самыми красивыми", - сказал Маглионе.

Впервые в олимпийскую программу синхронное плавание было включено на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе. До Олимпийских игр в Барселоне 1992 года программа соревнований по синхронному плаванию состояла из одиночного разряда (соло) и парного разряда. Сейчас на Играх разыгрывается два комплекта медалей: в дуэтах и группах.

Синхронное плавание решением конгресса FINA переименовано в артистическое. Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.

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