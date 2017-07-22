Маглионе намерен до конца доработать свой срок на посту президента FINA

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Уругваец Хулио Маглионе не намерен покидать пост президента Международной федерации плавания (FINA) до истечения срока своих полномочий. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам конгресса FINA. на котором он был избран на новый четырехлетний срок.

81-летний Маглионе в субботу сохранил за собой пост президента FINA, победив на выборах единственного конкурента - главу Европейской лиги плавания итальянца Паоло Барелли.

"Вы, должно быть, сошли с ума, - ответил Маглионе на вопрос, действительно ли он собирается оставить свой пост через год и передать свои полномочия первому вице-президенту организации. - Я был избран на четыре года и уважаю решение национальных федераций, 90 процентов которых поддержали меня на выборах".

Маглионе был избран президентом FINA в 2009 году, четырьмя годами позднее срок его полномочий был пролонгирован.

Уругваец также является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).