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Маглионе намерен до конца доработать свой срок на посту президента FINA

Спорт
22 июля, 17:46 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 22, июля. /ТАСС

81-летний Маглионе в субботу был переизбран на новых четырехлетний срок

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Хулио Маглионе

Хулио Маглионе

© Артем Коротаев/ТАСС

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Уругваец Хулио Маглионе не намерен покидать пост президента Международной федерации плавания (FINA) до истечения срока своих полномочий. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам конгресса FINA. на котором он был избран на новый четырехлетний срок.

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Хулио Маглионе

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81-летний Маглионе в субботу сохранил за собой пост президента FINA, победив на выборах единственного конкурента - главу Европейской лиги плавания итальянца Паоло Барелли.

"Вы, должно быть, сошли с ума, - ответил Маглионе на вопрос, действительно ли он собирается оставить свой пост через год и передать свои полномочия первому вице-президенту организации. - Я был избран на четыре года и уважаю решение национальных федераций, 90 процентов которых поддержали меня на выборах".

Маглионе был избран президентом FINA в 2009 году, четырьмя годами позднее срок его полномочий был пролонгирован.

Уругваец также является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

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