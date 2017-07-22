День российского бокса пройдет в 2018 году на Красной площади

Участники массовой тренировки по боксу в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню российского бокса, на Красной площади © Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. День российского бокса в 2018 году будет отмечаться на Красной площади в Москве. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"В следующем году также будем отмечать здесь. Но это будет уже более масштабный праздник с участием всех регионов", - сказал Кремлев.

Праздник День бокса отмечается в России 22 июля. Данная дата была закреплена в 2017 году.

В рамках торжественных мероприятий на Красной площади прошла массовая тренировка по боксу, в которой одновременно участвовало 3 тысячи человек. Данный показатель является рекордным и по результатам рассмотрения может быть включен в Книгу рекордов Гиннесса. Также в рамках праздника пройдет вечер профессионального бокса.

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву утвердил 22 июля Международным днем бокса.