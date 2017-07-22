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День российского бокса пройдет в 2018 году на Красной площади

Спорт
22 июля, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

По словам генсека Федерации бокса России Умара Кремлева, это будет масштабный праздник с участием всех регионов

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Участники массовой тренировки по боксу в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню российского бокса, на Красной площади

Участники массовой тренировки по боксу в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню российского бокса, на Красной площади

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. День российского бокса в 2018 году будет отмечаться на Красной площади в Москве. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса

"В следующем году также будем отмечать здесь. Но это будет уже более масштабный праздник с участием всех регионов", - сказал Кремлев.

Праздник День бокса отмечается в России 22 июля. Данная дата была закреплена в 2017 году.

В рамках торжественных мероприятий на Красной площади прошла массовая тренировка по боксу, в которой одновременно участвовало 3 тысячи человек. Данный показатель является рекордным и по результатам рассмотрения может быть включен в Книгу рекордов Гиннесса. Также в рамках праздника пройдет вечер профессионального бокса.

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву утвердил 22 июля Международным днем бокса.

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