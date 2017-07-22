Курганская тяжелоатлетка Клевакина стала победительницей Спартакиады в весе до 44 кг

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ТАСС, 22 июля. Представительница Курганской области Кристина Клевакина заняла первое место на восьмой летней Спартакиаде учащихся России в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 44 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Второе место заняла петербургская спортсменка Александра Фурдик. Третьей стала представительница Нижегородской области Екатерина Сорокина.
Соревнования по тяжелой атлетике в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Белгороде.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.