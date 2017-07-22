Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мещеряков: судья матча ЦСКА - "Локомотив" должен был строже наказывать Головина

Спорт
22 июля, 18:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Бразильский форвард "Локомотива" Ари получил серьезную травму в столкновении с полузащитником ЦСКА

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболист "Локомотива" Ари, получивший травму в матче с ЦСКА

Футболист "Локомотива" Ари, получивший травму в матче с ЦСКА

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Арбитр матча чемпионата России между московскими ЦСКА и "Локомотивом" Сергей Карасев должен был строже наказывать футболиста армейцев Александра Головина за нанесенную травму нападающему Ари. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Встреча второго тура чемпионата России, прошедшая на стадионе "ЦСКА-Арена", завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. Ари был заменен на 85-й минуте и покидал поле на носилках после столкновения с Головиным. В субботу пресс-служба "Локомотива" сообщила, что исследование МРТ будет проведено позднее, но ближайшие матчи футболист пропустит.

Смотрите также

Системный сбой: футболисты ЦСКА проиграли "Локомотиву", пропустив непривычно много

"Я считаю, что на такие вещи, особенно в моменте с Ари, надо обращать более жесткое внимание судьям, потому что там был прямой прыжок в ноги, за который надо было наказывать не только желтой карточкой", - сказал Мещеряков.

"Команда вчера играла с полной самоотдачей, ее удалось в хорошем физическом состоянии подвести к матчу, была выбрана правильная тактика, каждый футболист отдавал все силы в борьбе, поэтому претензий к команде быть не может. И результат был, и качество игры. Единственное, что омрачает, это травма Ари и микротравма Игоря Денисова", - подчеркнул председатель совета директоров.

"Локомотив" должен посмотреть в первую очередь на своих игроков

После того, как бразилец получил травму, болельщики обратились к президенту "Локомотива" Илье Геркусу с вопросом о покупке нового нападающего. На это глава клуба отметил, что поиск нового форварда ведется и переговоры по разным вариантам идут.

Смотрите также
Ари

Футболист "Локомотива" Ари получил повреждения боковой связки колена и мениска

"Команда не играет одним футболистом, не строится под одного Ари и не должна зависеть только от него, ведь в предыдущих двух матчах он не забил. Что касается нового нападающего, я считаю, что мы должны посмотреть на тех игроков, которые есть. У нас есть молодой Артем Галаджан, который уже себя проявлял, поэтому, думаю, людям надо давать шанс. Это не вопрос срочной покупки кого-то, а вопрос того, что надо бы обратить внимание на других футболистов команды", - отметил собеседник ТАСС.

При этом он призвал болельщиков команды посещать стадион во время матчей, пополняя тем самым бюджет клуба. "Статья расходов выходит из общего бюджета, которым управляет менеджмент. Это его мастерство, чтобы доходы сращивались с расходами. Давайте попросим болельщиков больше приходить на матчи, от этого увеличится доходная статья клуба и появятся дополнительные деньги на возможное приобретение игроков", - заявил глава совета директоров.

"Локомотив" возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре "Локомотив" 30 июля примет махачкалинский "Анжи", днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
7
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный водитель "Жигулей" врезался в группу детей в Красноярском крае
2
В России разрабатывают военные конвертопланы
3
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
4
Трехлетний ребенок попал под поезд в Воронеже
5
Главные контракты и заявления МАКС-2017
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
В Рязанской области более 70 человек разыскивают укусившую женщину цирковую обезьяну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама