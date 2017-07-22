Мещеряков: судья матча ЦСКА - "Локомотив" должен был строже наказывать Головина

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Арбитр матча чемпионата России между московскими ЦСКА и "Локомотивом" Сергей Карасев должен был строже наказывать футболиста армейцев Александра Головина за нанесенную травму нападающему Ари. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Встреча второго тура чемпионата России, прошедшая на стадионе "ЦСКА-Арена", завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. Ари был заменен на 85-й минуте и покидал поле на носилках после столкновения с Головиным. В субботу пресс-служба "Локомотива" сообщила, что исследование МРТ будет проведено позднее, но ближайшие матчи футболист пропустит.

"Я считаю, что на такие вещи, особенно в моменте с Ари, надо обращать более жесткое внимание судьям, потому что там был прямой прыжок в ноги, за который надо было наказывать не только желтой карточкой", - сказал Мещеряков.

"Команда вчера играла с полной самоотдачей, ее удалось в хорошем физическом состоянии подвести к матчу, была выбрана правильная тактика, каждый футболист отдавал все силы в борьбе, поэтому претензий к команде быть не может. И результат был, и качество игры. Единственное, что омрачает, это травма Ари и микротравма Игоря Денисова", - подчеркнул председатель совета директоров.

"Локомотив" должен посмотреть в первую очередь на своих игроков

После того, как бразилец получил травму, болельщики обратились к президенту "Локомотива" Илье Геркусу с вопросом о покупке нового нападающего. На это глава клуба отметил, что поиск нового форварда ведется и переговоры по разным вариантам идут.

"Команда не играет одним футболистом, не строится под одного Ари и не должна зависеть только от него, ведь в предыдущих двух матчах он не забил. Что касается нового нападающего, я считаю, что мы должны посмотреть на тех игроков, которые есть. У нас есть молодой Артем Галаджан, который уже себя проявлял, поэтому, думаю, людям надо давать шанс. Это не вопрос срочной покупки кого-то, а вопрос того, что надо бы обратить внимание на других футболистов команды", - отметил собеседник ТАСС.

При этом он призвал болельщиков команды посещать стадион во время матчей, пополняя тем самым бюджет клуба. "Статья расходов выходит из общего бюджета, которым управляет менеджмент. Это его мастерство, чтобы доходы сращивались с расходами. Давайте попросим болельщиков больше приходить на матчи, от этого увеличится доходная статья клуба и появятся дополнительные деньги на возможное приобретение игроков", - заявил глава совета директоров.

"Локомотив" возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре "Локомотив" 30 июля примет махачкалинский "Анжи", днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".