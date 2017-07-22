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Гонщик "КамАЗ-мастер" Сотников остался доволен работой нового мотора на "Шелковом пути"

Спорт
22 июля, 18:18 UTC+3 СИАНЬ /Корр. ТАСС, Антон Маринин

Гонщик отметил, что на "Шелковом пути" не удалось проверить высотные характеристики мотора

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Дмитрий Сотников

Дмитрий Сотников

© EPA/OLIVIER ANRIGO

СИАНЬ /Китай/, 22 июля. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Гонщик российской команды "КамАЗ-мастер" Дмитрий Сотников остался доволен работой рядного шестицилиндрового двигателя объемом 13 литров, который был установлен на его грузовике на ралли "Шелковый путь". Об этом он рассказал ТАСС.

Сотников стал победителем ралли-рейда "Шелковый путь". На его грузовике впервые был установлен рядный шестицилиндровый двигатель объемом 13 литров, сделано это было для того, чтобы соответствовать регламенту, который будет действовать на ралли-марафоне "Дакар" с 2018 года. Установка такого двигателя повлекла за собой большие изменения и в конструкции автомобиля, и во внешнем виде.

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"Мотор похож на наш предыдущий, только характеристики немного другие - этот мотор нужно постоянно держать на оборотах, тогда он достигает максимальной мощности, - отметил Сотников. - С таким мотором удобно ехать жесткие, ровные трассы, но в дюнах придется уже сложнее, поскольку там невозможно долго держать обороты. Но, как понимаю, такая проблема у всех 13-литровых моторов, там одна турбина, она достаточно большая и настроена на верхние обороты, то есть, на динамику. Нужно приспосабливаться, поэтому с одной турбиной сложно".

"Это был наш первый опыт с этим мотором, в принципе, адаптировались к нему, можно ехать, - продолжил Сотников. - Нужно подумать, что можно доработать, другую турбину, может, подобрать. В целом я доволен, динамика нас полностью устраивает, скорость была хорошая. Мотор не уступает предыдущему, но немного отличается".

Сотников отметил, что на "Шелковом пути" не удалось проверить высотные характеристики мотора. "Нам не удалось посмотреть, как мотор ведет себя на высоте. Думаю, что в низинах и среднегорье этот мотор конкурентоспособен, у него очень большой запас по мощности. В общем, все карты у нас на руках, нужно только произвести правильные регулировки".

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