Россиянка Миллер не смогла выйти в финал в беге на 200 м на ЧЕ среди юниоров

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ТАСС, 22 июля. Российская легкоатлетка Полина Миллер не смогла выйти в финал чемпионата Европы среди юниоров в беге на 200 м. Турнир проходит в итальянском Гроссето.
В своем полуфинальном забеге Миллер стала шестой, показав результат 23,92 секунды.
На участие в юношеском первенстве Европы претендовали 10 россиян, но допущены были только четверо: Яна Смердова, Сергей Широбоков (оба - спортивная ходьба), Миллер (бег) и Аксана Гатауллина (прыжки с шестом). В соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) они выступают под нейтральным флагом.
Позднее в субботу Гатауллина выступит в финале в прыжках с шестом.
Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров завершится 23 июля.