Россиянка Миллер не смогла выйти в финал в беге на 200 м на ЧЕ среди юниоров

ТАСС, 22 июля. Российская легкоатлетка Полина Миллер не смогла выйти в финал чемпионата Европы среди юниоров в беге на 200 м. Турнир проходит в итальянском Гроссето.

В своем полуфинальном забеге Миллер стала шестой, показав результат 23,92 секунды.

На участие в юношеском первенстве Европы претендовали 10 россиян, но допущены были только четверо: Яна Смердова, Сергей Широбоков (оба - спортивная ходьба), Миллер (бег) и Аксана Гатауллина (прыжки с шестом). В соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) они выступают под нейтральным флагом.

Позднее в субботу Гатауллина выступит в финале в прыжках с шестом.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров завершится 23 июля.