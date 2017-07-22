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Аксенова не смогла выполнить норматив в беге на 400 м для участия в чемпионате мира

Спорт
22 июля, 18:38 UTC+3 ТАСС

Спортсменка на соревнованиях в рамках "Гераклиады" показала результат 52,48 секунды, квалификационный норматив составляет 52,10

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ТАСС, 22 июля. Российская легкоатлетка Ксения Аксенова в рамках "Гераклиады-2017" не смогла выполнить норматив в беге на 400 метров, который позволил бы ей принять участие в чемпионате мира.

Соревнования в беге на 400 метров у женщин прошли на стадионе "Салют Гераклион". Аксенова стала победительницей забега, показав результат 52,48 секунды. Квалификационный норматив для участия в чемпионате мира составляет 52,10 секунды.

Аксенова имеет разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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