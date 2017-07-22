Бегунья Аксенова сообщила, что ей не хватило тренировок для выполнения норматива ЧМ

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская легкоатлетка Ксения Аксенова не смогла выполнить норматив в беге на 400 метров для участия в чемпионате мира из-за отсутствия достаточного количества тренировок. Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу на стадионе "Салют Гераклион" в рамках "Гераклиады-2017" состоялись соревнования в беге на 400 метров среди женщин. Аксенова стала победительницей забега, преодолев дистанцию за 52,48 секунды, но не смогла выполнить норматив, необходимый для участия в чемпионате мира - 52,10 секунды. Спортсменка имеет разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Мне просто не хватило тренировок в этом сезоне, - сказала спортсменка. - Всю подготовку сорвала травма, которая обострилась в мае, и поэтому вместо специальной работы я весь июнь была вынуждена отвести под восстановление. Из-за этого пришлось форсировать подготовку в июле, чтобы вернуться к чемпионату России хотя бы в какой- нибудь форме".

"Когда выходишь на старт, всегда думаешь о более высоком результате. Но я довольна тем, что боль в стопе больше не возвращается, что для меня сейчас самое главное", - добавила она.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.