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Подмосковная штангистка Родионова стала победительницей Спартакиады в весе до 48 кг

Спорт
22 июля, 19:05 UTC+3 ТАСС

Второе место заняла представительница Башкортостана Альбина Миниярова, третьей стала подмосковная спортсменка Татьяна Прокофьева

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ТАСС, 22 июля. Представительница Московской области Наталья Родионова стала победительницей восьмой летней Спартакиады в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 48 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место заняла представительница Башкортостана Альбина Миниярова. Третьей стала подмосковная спортсменка Татьяна Прокофьева.

Соревнования по тяжелой атлетике в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Белгороде.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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