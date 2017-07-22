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Егорян: российские саблистки будут бороться за золото в командных соревнованиях на ЧМ

Спорт
22 июля, 19:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

В личном турнире ни одна из россиянок не смогла выйти в 1/4 финала

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Яна Егорян

Яна Егорян

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Женская сборная России по фехтованию на саблях будет бороться за золото в командных соревнованиях на чемпионате мира, проходящем в немецком Лейпциге. Об этом ТАСС сообщил двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян.

Медали в командных соревнованиях по сабле будут разыграны 25 июля. Женская команда России заявлена в составе Яны Егорян, Анны Башты, Валерии Большаковой, Софии Поздняковой и Анастасии Баженовой (резерв).

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"Мы будем бороться за золото, хотя в командной женской сабле очень большая конкуренция. Но у нас команда огоньков и зажигалок, которые способны "зажечь" фонарь на дорожке. Если мы захотим, поверим и будем работать под четким руководством главного тренера, то у нас все получится", - рассказала Егорян.

В субботу 23-летняя россиянка в 1/16 финала в индивидуальных соревнованиях уступила испанке Лусии Мартин-Португес со счетом 13:15. "Я оказалась не готова к бою из-за травмы, не могла много тренироваться, мало фехтовала, имела плохую физическую форму. Имеет место недооценка соперницы, дала ей поверить, что она может выиграть, а сама начала уже в себе сомневаться и боялась рисковать", - сообщила Егорян.

По мнению саблистки, в поражении на стадии 1/16 финала ЧМ сказалось и некачественное судейство. "На итоговый результат повлияло и судейство, в результате чего не выдержала моя психика и я начала бороться непонятно с чем. Не говорю про заговор против сборной России, говорю конкретно о своем бое. По собственным ощущениям, я выигрывала бой, наносила удары, но судьи посчитали иначе", - отметила саблистка.

Сборная России на турнире завоевала две медали. Золото выиграла рапиристка Инна Дериглазова, бронза - у саблиста Камиля Ибрагимова. Чемпионат завершится 26 июля.

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