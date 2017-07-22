Егорян: российские саблистки будут бороться за золото в командных соревнованиях на ЧМ

Умер актер Джон Хёрд, исполнивший роль отца Кевина в фильме "Один дома"Культура 22 июля, 20:06
Британец Дейли выиграл золото ЧМ в прыжках в воду с 10-метровой вышкиСпорт 22 июля, 20:04
"Зенит" выиграл у "Рубина" в матче второго тура чемпионата РоссииСпорт 22 июля, 19:24
Егорян: российские саблистки будут бороться за золото в командных соревнованиях на ЧМСпорт 22 июля, 19:18
Суд Киева отпустил активистку Femen под личное обязательствоПроисшествия 22 июля, 19:16
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin ParkКультура 22 июля, 19:05
Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США авианосца нового классаМеждународная панорама 22 июля, 19:03
Британец Фрум сохранил лидерство перед последним этапом "Тур де Франс"Спорт 22 июля, 18:57
Путин направил приветствие участникам и гостям Дня российского боксаСпорт 22 июля, 18:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Женская сборная России по фехтованию на саблях будет бороться за золото в командных соревнованиях на чемпионате мира, проходящем в немецком Лейпциге. Об этом ТАСС сообщил двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян.
Медали в командных соревнованиях по сабле будут разыграны 25 июля. Женская команда России заявлена в составе Яны Егорян, Анны Башты, Валерии Большаковой, Софии Поздняковой и Анастасии Баженовой (резерв).
"Мы будем бороться за золото, хотя в командной женской сабле очень большая конкуренция. Но у нас команда огоньков и зажигалок, которые способны "зажечь" фонарь на дорожке. Если мы захотим, поверим и будем работать под четким руководством главного тренера, то у нас все получится", - рассказала Егорян.
В субботу 23-летняя россиянка в 1/16 финала в индивидуальных соревнованиях уступила испанке Лусии Мартин-Португес со счетом 13:15. "Я оказалась не готова к бою из-за травмы, не могла много тренироваться, мало фехтовала, имела плохую физическую форму. Имеет место недооценка соперницы, дала ей поверить, что она может выиграть, а сама начала уже в себе сомневаться и боялась рисковать", - сообщила Егорян.
По мнению саблистки, в поражении на стадии 1/16 финала ЧМ сказалось и некачественное судейство. "На итоговый результат повлияло и судейство, в результате чего не выдержала моя психика и я начала бороться непонятно с чем. Не говорю про заговор против сборной России, говорю конкретно о своем бое. По собственным ощущениям, я выигрывала бой, наносила удары, но судьи посчитали иначе", - отметила саблистка.
Сборная России на турнире завоевала две медали. Золото выиграла рапиристка Инна Дериглазова, бронза - у саблиста Камиля Ибрагимова. Чемпионат завершится 26 июля.