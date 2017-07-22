Рудакова не смогла выполнить норматив в беге на 400 м с барьерами для участия в ЧМ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Вера Рудакова не смогла выполнить норматив в беге на 400 метров с барьерами для участия в чемпионате мира.

В субботу на стадионе "Салют Гераклион" в рамках "Гераклиады-2017" состоялись соревнования в беге на 400 метров с барьерами среди женщин. Рудакова показала второе время, преодолев дистанцию за 56,47 секунды. Победительницей забега стала Валерия Храмова, показав результат 56,22 секунды. Норматив для выступления на ЧМ в этой дисциплине - 56,10.

Рудакова имеет разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.