Рудакова не смогла выполнить норматив в беге на 400 м с барьерами для участия в ЧМ

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Вера Рудакова не смогла выполнить норматив в беге на 400 метров с барьерами для участия в чемпионате мира.
В субботу на стадионе "Салют Гераклион" в рамках "Гераклиады-2017" состоялись соревнования в беге на 400 метров с барьерами среди женщин. Рудакова показала второе время, преодолев дистанцию за 56,47 секунды. Победительницей забега стала Валерия Храмова, показав результат 56,22 секунды. Норматив для выступления на ЧМ в этой дисциплине - 56,10.
Рудакова имеет разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.