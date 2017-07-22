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Британец Дейли выиграл золото ЧМ в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Спорт
22 июля, 20:04 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 22, июля. /ТАСС

Россиянин Александр Бондарь занял четвертое место

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Томас Дейли

Томас Дейли

© EPA/ZOLTAN MATHE

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Британец Томас Дейли завоевал золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Спортсмен показал результат 590,95 балла.

Второе место занял китаец Чэнь Айсэнь (585,25), третье - его соотечественник Цзянь Ян (565,15).

Россиянин Александр Бондарь занял четвертое место (484,80), Виктор Минибаев - восьмое (463,60).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.

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