Бегунья Рудакова заявила, что травмы сказались на ее подготовке к "Гераклиаде-2017"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Череда травм помешала легкоатлетке Вере Рудаковой подготовиться к "Гераклиаде-2017" и выполнить норматив в беге на 400 метров с барьерами для участия в чемпионате мира. Таким мнением спортсменка поделилась с ТАСС.

В субботу на стадионе "Салют Гераклион" в рамках "Гераклиады-2017" состоялись соревнования в беге на 400 метров с барьерами среди женщин. Рудакова показала второе время, преодолев дистанцию за 56,47 секунды. Победительницей забега стала Валерия Храмова, показав результат 56,22 секунды. Норматив для выступления на ЧМ в этой дисциплине - 56,10 сек.

"Давно я не была в соревновательной атмосфере, не вставала в колодки, и для первого раза это очень здорово. Учитывая мои прошлогодние выступления, можно сказать, что этот норматив не должен составлять для меня труда, но в прошедшие месяцы травмы преследовали меня, я жила одним днем - смотрели на самочувствие, от чего уже определялся план, ничего целенаправленного не было. Я максималистка, конечно, расстроена. Двоякое ощущение - вроде есть, чему радоваться, но хочется всегда большего", - заявила Рудакова.

Рудакова имеет разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.