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Украинская саблистка Олга Харлан завоевала золото на ЧМ по фехтованию

Спорт
22 июля, 20:21 UTC+3 ТАСС

В финале она победила Аззе Бесбес из Туниса со счетом 15:5

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Ольга Харлан

Ольга Харлан

© EPA/FILIP SINGER

ТАСС, 22 июля. Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золото чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В финале Харлан победила Аззе Бесбес из Туниса со счетом 15:5. Бронзовыми призерами стали итальянка Ирене Векки и француженка Сесилия Бердер.

Россиянка Анна Башта завершила выступление в 1/32 финала, проиграв польке Богне Йозвяк (10:15). Яна Егорян в 1/16 финала уступила испанке Люссии Мартин-Португес (13:15), Валерия Большакова - итальянке Ирене Векки (6:15). София Позднякова в 1/8 финала проиграла японке Мисаки Эмуре (12:15).

Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.

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