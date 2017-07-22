Украинская саблистка Олга Харлан завоевала золото на ЧМ по фехтованию

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ТАСС, 22 июля. Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золото чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
В финале Харлан победила Аззе Бесбес из Туниса со счетом 15:5. Бронзовыми призерами стали итальянка Ирене Векки и француженка Сесилия Бердер.
Россиянка Анна Башта завершила выступление в 1/32 финала, проиграв польке Богне Йозвяк (10:15). Яна Егорян в 1/16 финала уступила испанке Люссии Мартин-Португес (13:15), Валерия Большакова - итальянке Ирене Векки (6:15). София Позднякова в 1/8 финала проиграла японке Мисаки Эмуре (12:15).
Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.