Семин: "Локомотив" будет искать замену Ари среди своих резервов

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МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" будет искать замену нападающему Ари, получившему травму в матче с ЦСКА, среди резервов команды. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Встреча второго тура чемпионата России завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. 31-летний Ари был заменен на 85-й минуте и покидал поле на носилках после столкновения с Головиным. В субботу пресс-служба "Локомотива" сообщила, что исследование МРТ будет проведено позднее, и ближайшие матчи футболист пропустит.
"У Ари достаточно серьезная травма, сейчас он поедет в Италию для получения окончательного результата. Медобследование уже было, и, наверное, в понедельник он поедет к итальянским врачам. Будем без него искать свои резервы, впереди целая неделя тренировок, так что посмотрим", - сказал Семин.
Также, по его словам, получивший микротравму Игорь Денисов избежал серьезных повреждений. "С Денисовым, я думаю, все будет нормально. С ним ничего серьезного", - отметил главный тренер "Локомотива".
Ари, права на которого принадлежат "Краснодару", выступал за "Локомотив" на правах аренды с февраля этого года до окончания сезона-2016/17. В июне срок аренды был продлен еще на сезон. В составе железнодорожников бразилец является стабильным игроком стартового состава.
"Локомотив" возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре "Локомотив" 30 июля примет махачкалинский "Анжи", днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".