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Тренер: Россия на чемпионате мира вернула себя в число мировых лидеров прыжков в воду

Спорт
22 июля, 20:33 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

На турнире в Будапеште российские прыгуны в воду завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды

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Светлана Моисеева

Светлана Моисеева

© Стоян Васев/ТАСС

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России на чемпионате мира в Будапеште своими результатами сумела доказать, что продолжает оставаться одной из ведущих команд в мировых прыжках в воду. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.

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В субботу на чемпионате мира по водным видам спорта завершился турнир прыгунов в воду. Сборная России завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.

"Если говорить в целом, то год получился удачным, хорошо выступили и юниоры. На чемпионатах Европы и мира наша команда показала себя достойно. Я надеюсь, что одну из главных целей мы выполнили - вернули себя в мировые прыжки в воду и теперь не находимся в отстающих", - сказала Моисеева.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские прыгуны в воду не завоевали ни одной медали. "Здесь мы взяли одно золото, которого у нас давно не было, но есть и проблемы, есть над чем работать, не надо останавливаться на достигнутом. Мы понимаем, что произошла смена поколений, в некоторых видах программы наши остались лидерами, поэтому нужно все равно работать. Нужно смотреть резерв и готовиться дальше", - добавила она.

В Будапеште в трех олимпийских видах соревновательной программы китайские спортсмены, которые последнее десятилетие доминируют в прыжках в воду, не сумели одержать победы. Всего же на их счету восемь из 12 высших наград.

"Побить китайцев, наверное, - это мечта всего мира, все над этим работают. Их можно обыгрывать, это на самом деле так. Когда ты своими хорошими прыжками показываешь, что можешь бороться, они могут сломаться", - сказала главный тренер.

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