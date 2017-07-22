Тренер: Россия на чемпионате мира вернула себя в число мировых лидеров прыжков в воду

Итальянский шпажист Пиццо стал чемпионом мираСпорт 22 июля, 21:34
Синхронисты Мальцев и Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтовСпорт 22 июля, 21:07
В Нью-Джерси выставят на продажу дом, где жили обвиненные в шпионаже россиянеОбщество 22 июля, 21:01
Рекорд массовой тренировки по боксу в России внесен в Книгу ГиннессаСпорт 22 июля, 20:38
Тренер: Россия на чемпионате мира вернула себя в число мировых лидеров прыжков в водуСпорт 22 июля, 20:33
Семин: "Локомотив" будет искать замену Ари среди своих резервовСпорт 22 июля, 20:25
Украинская саблистка Олга Харлан завоевала золото на ЧМ по фехтованиюСпорт 22 июля, 20:21
Белорусская спортсменка Прокопенко стала чемпионкой Европы по современному пятиборьюСпорт 22 июля, 20:16
Прыгун в воду Бондарь доволен дебютом за сборную России на ЧМ после смены гражданстваСпорт 22 июля, 20:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России на чемпионате мира в Будапеште своими результатами сумела доказать, что продолжает оставаться одной из ведущих команд в мировых прыжках в воду. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.
В субботу на чемпионате мира по водным видам спорта завершился турнир прыгунов в воду. Сборная России завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.
"Если говорить в целом, то год получился удачным, хорошо выступили и юниоры. На чемпионатах Европы и мира наша команда показала себя достойно. Я надеюсь, что одну из главных целей мы выполнили - вернули себя в мировые прыжки в воду и теперь не находимся в отстающих", - сказала Моисеева.
На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские прыгуны в воду не завоевали ни одной медали. "Здесь мы взяли одно золото, которого у нас давно не было, но есть и проблемы, есть над чем работать, не надо останавливаться на достигнутом. Мы понимаем, что произошла смена поколений, в некоторых видах программы наши остались лидерами, поэтому нужно все равно работать. Нужно смотреть резерв и готовиться дальше", - добавила она.
В Будапеште в трех олимпийских видах соревновательной программы китайские спортсмены, которые последнее десятилетие доминируют в прыжках в воду, не сумели одержать победы. Всего же на их счету восемь из 12 высших наград.
"Побить китайцев, наверное, - это мечта всего мира, все над этим работают. Их можно обыгрывать, это на самом деле так. Когда ты своими хорошими прыжками показываешь, что можешь бороться, они могут сломаться", - сказала главный тренер.