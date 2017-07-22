Рекорд массовой тренировки по боксу в России внесен в Книгу Гиннесса

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Рекорд самой массовой тренировки по боксу в России внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщила официальный представитель Книги Гиннесса на проходящем на Красной площади Дне российского бокса.
Массовая тренировка по боксу в нескольких городах России признана рекордной и включена в Книгу рекордов Гиннесса.
"Сегодня мы побили рекорд самой массовой тренировки по боксу. Для меня большая часть вручить этот сертификат", - заявила представитель.
Мероприятие прошло в субботу в рамках Дня бокса. На Красной площади в Москве прошла массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова и Алексея Тищенко. Всего в тренировке на Красной площади приняли участие около трех тысяч человек. Также подобные тренировки прошли в нескольких городах России.
Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году в Москве - американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший провел занятие для 791 человека.