Рекорд массовой тренировки по боксу в России внесен в Книгу Гиннесса

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Рекорд самой массовой тренировки по боксу в России внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщила официальный представитель Книги Гиннесса на проходящем на Красной площади Дне российского бокса.

Массовая тренировка по боксу в нескольких городах России признана рекордной и включена в Книгу рекордов Гиннесса.

"Сегодня мы побили рекорд самой массовой тренировки по боксу. Для меня большая часть вручить этот сертификат", - заявила представитель.

Мероприятие прошло в субботу в рамках Дня бокса. На Красной площади в Москве прошла массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова и Алексея Тищенко. Всего в тренировке на Красной площади приняли участие около трех тысяч человек. Также подобные тренировки прошли в нескольких городах России.

Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году в Москве - американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший провел занятие для 791 человека.