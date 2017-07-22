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Россиянин Щебелин стал победителем четвертого этапа веломарафона Москва - Владивосток

Спорт
22 июля, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Этап прошел между Пермью и Екатеринбургом

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский велосипедист Алексей Щебелин стал победителем четвертого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Пермью и Екатеринбургом.

Щебелин преодолел дистанцию 349 километра за 9 часов, 29 минут и 51 секунду. Вторым финишировал немец Пьер Бишофф (9:32.56), на третьем месте гонку закончил датчанин Петер Сандтхолт (9:38.42). В генеральной классификации Щебелин с результатом 51 час, 1 минута и 3 секунды вышел в лидеры веломарафона, опередив Бишоффа (51:04.08) и Сандтхолта (51:09.54).

У женщин оставшаяся единственной участница, представительница Филиппин Шангрила Рендон, сошла с дистанции второй раз подряд. Американка Тездэй Джервальс Дубина ранее прекратила участие в марафоне.

Пятый этап Екатеринбург - Тюмень стартует в воскресенье, участникам предстоит преодолеть 313 километров.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.

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