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Шведка Гуннарссон стала чемпионкой Европы среди юниоров в прыжках с шестом

Спорт
22 июля, 20:55 UTC+3 ТАСС

Россиянка Аксана Гатауллина не смогла взять свою начальную высоту 4,05 метра

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ТАСС, 22 июля. Шведская легкоатлетка Лиза Гуннарссон стала чемпионкой Европы среди юниоров в прыжках с шестом. Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров проходит в итальянском Гроссето.

Шведка с первой попытки взяла высоту 4,40 метра. Второе место заняла британка Молли Кодери (4,35), третье - финнка Вильма Мурто (4,15).

Россиянка Аксана Гатауллина не смогла взять свою начальную высоту 4,05 метра.

На участие в юношеском первенстве Европы претендовали 10 россиян, но допущены были только четверо: Яна Смердова, Сергей Широбоков (оба - спортивная ходьба), Полина Миллер (бег) и Аксана Гатауллина (прыжки с шестом). В соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) они выступают под нейтральным флагом.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров завершится 23 июля.

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