Синхронисты Мальцев и Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтов

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Александр Мальцев и Михаэла Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтов.

Россияне заработали 92,6000 балла. Второе место заняли итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини (91,1000). Третьими стали американцы Билл Мэй и Канако Китао Спендлав (88,7667). Ранее на турнире Каланча и Мальцев завоевали серебро в технической программе.

Сборная России занимает второе место в общекомандном зачете, в ее активе восемь золотых, три серебряные и три бронзовые медали. Лидирует сборная Китая (9-9-2).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.