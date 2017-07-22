Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Синхронисты Мальцев и Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтов

Спорт
22 июля, 21:07 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 22, июля. /ТАСС

Сборная России занимает второе место в общекомандном зачете чемпионата мира, в ее активе восемь золотых, три серебряные и три бронзовые медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаэла Каланча и Александр Мальцев

Михаэла Каланча и Александр Мальцев

© EPA/Zsolt Czegledi

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Александр Мальцев и Михаэла Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтов.

Россияне заработали 92,6000 балла. Второе место заняли итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини (91,1000). Третьими стали американцы Билл Мэй и Канако Китао Спендлав (88,7667). Ранее на турнире Каланча и Мальцев завоевали серебро в технической программе.

Сборная России занимает второе место в общекомандном зачете, в ее активе восемь золотых, три серебряные и три бронзовые медали. Лидирует сборная Китая (9-9-2).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Джон Хёрд, исполнивший роль отца Кевина в фильме "Один дома"
2
Представители Конгресса США подтвердили голосование по санкциям против РФ 25 июля
3
Воздух в Москве на следующей неделе может прогреться до 30 градусов
4
СМИ: бойцы "Хезболлах" окружили основные базы террористов на границе с Сирией
5
Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США авианосца нового класса
6
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
7
Синхронисты Мальцев и Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама