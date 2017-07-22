Синхронисты Мальцев и Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтов

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БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Александр Мальцев и Михаэла Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтов.
Россияне заработали 92,6000 балла. Второе место заняли итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини (91,1000). Третьими стали американцы Билл Мэй и Канако Китао Спендлав (88,7667). Ранее на турнире Каланча и Мальцев завоевали серебро в технической программе.
Сборная России занимает второе место в общекомандном зачете, в ее активе восемь золотых, три серебряные и три бронзовые медали. Лидирует сборная Китая (9-9-2).
Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.