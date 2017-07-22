Лядусов не смог выполнить норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике

Итальянский шпажист Пиццо стал чемпионом мираСпорт 22 июля, 21:34
Синхронисты Мальцев и Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтовСпорт 22 июля, 21:07
В Нью-Джерси выставят на продажу дом, где жили обвиненные в шпионаже россиянеОбщество 22 июля, 21:01
Рекорд массовой тренировки по боксу в России внесен в Книгу ГиннессаСпорт 22 июля, 20:38
Тренер: Россия на чемпионате мира вернула себя в число мировых лидеров прыжков в водуСпорт 22 июля, 20:33
Семин: "Локомотив" будет искать замену Ари среди своих резервовСпорт 22 июля, 20:25
Украинская саблистка Олга Харлан завоевала золото на ЧМ по фехтованиюСпорт 22 июля, 20:21
Белорусская спортсменка Прокопенко стала чемпионкой Европы по современному пятиборьюСпорт 22 июля, 20:16
Прыгун в воду Бондарь доволен дебютом за сборную России на ЧМ после смены гражданстваСпорт 22 июля, 20:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россиянин Константин Лядусов не смог выполнить норматив в толкании ядра для участия в чемпионате мира по легкой атлетике.
В субботу на стадионе "Салют Гераклион" в рамках "Гераклиады-2017" состоялись соревнования по толканию ядра среди мужчин. Лядусов занял третье место, в своей лучшей попытке показав результат 19,81 метра. Победителем соревнований стал Максим Афонин (21,07 метра), второе место занял Александр Лесной (20,65 метров). Норматив для участия в ЧМ в этой дисциплине равен 20,50 м.
Лядусов имеет разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.