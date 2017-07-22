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Лядусов не смог выполнить норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике

Спорт
22 июля, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Он стал третьим на "Гераклиаде-2017" в Москве

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россиянин Константин Лядусов не смог выполнить норматив в толкании ядра для участия в чемпионате мира по легкой атлетике.

В субботу на стадионе "Салют Гераклион" в рамках "Гераклиады-2017" состоялись соревнования по толканию ядра среди мужчин. Лядусов занял третье место, в своей лучшей попытке показав результат 19,81 метра. Победителем соревнований стал Максим Афонин (21,07 метра), второе место занял Александр Лесной (20,65 метров). Норматив для участия в ЧМ в этой дисциплине равен 20,50 м.

Лядусов имеет разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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