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Лядусов: Афонин конкурировал бы с лидерами в толкании ядра в случае допуска на ЧМ

Спорт
22 июля, 21:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Максим Афонин в субботу стал победителем "Гераклиады-2017" с результатом 21,07 метра

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МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянин Максим Афонин смог бы составить конкуренцию мировым лидерам в толкании ядра на чемпионате мира в том случае, если бы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила бы его до участия в турнире. Такое мнение ТАСС высказал член сборной России по толканию ядра Константин Лядусов.

В субботу на стадионе "Салют Гераклион" в рамках "Гераклиады-2017" состоялись соревнования по толканию ядра среди мужчин. Победителем соревнований стал Афонин с результатом 21,07 метра, серебро у Лядусова (19,81). В отличие от Лядусова, Афонин не имеет разрешение IAAF для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Может, переволновался, перегорел, может, чуть неправильно подготовился, потому что очень хотел выполнить норматив. Не судьба, будем готовиться дальше и показывать лучшие результаты. Нужно подкорректировать техническую сторону, чтобы получился высокий результат. Очень высокий уровень конкуренции, Максим показал отличный результат, и, если бы его допустили, он бы конкурировал с мировыми лидерами", - сказал Лядусов.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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