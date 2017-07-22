Итальянский шпажист Пиццо стал чемпионом мира

Итальянский шпажист Пиццо стал чемпионом мираСпорт 22 июля, 21:34
Синхронисты Мальцев и Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтовСпорт 22 июля, 21:07
В Нью-Джерси выставят на продажу дом, где жили обвиненные в шпионаже россиянеОбщество 22 июля, 21:01
Рекорд массовой тренировки по боксу в России внесен в Книгу ГиннессаСпорт 22 июля, 20:38
Тренер: Россия на чемпионате мира вернула себя в число мировых лидеров прыжков в водуСпорт 22 июля, 20:33
Семин: "Локомотив" будет искать замену Ари среди своих резервовСпорт 22 июля, 20:25
Украинская саблистка Олга Харлан завоевала золото на ЧМ по фехтованиюСпорт 22 июля, 20:21
Белорусская спортсменка Прокопенко стала чемпионкой Европы по современному пятиборьюСпорт 22 июля, 20:16
Прыгун в воду Бондарь доволен дебютом за сборную России на ЧМ после смены гражданстваСпорт 22 июля, 20:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 июля. Итальянский шпажист Паоло Пиццо стал победителем чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
В финале Пиццо победил эстонца Николая Новоселова со счетом 15:13. Бронзовыми призерами стали немец Рихард Шмидт и венгр Андраш Редли.
Россиянин Никита Глазков уступил Пиццо в 1/32 финала со счетом 14:15. В 1/16 финала Павел Сухов проиграл итальянцу со счетом 13:15, а в 1/32 финалав был сильнее соотечественника Сергея Ходоса (15:9). Вадим Анохин проиграл в 1/32 финала чеху Иржи Берану со счетом 10:15.
Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.