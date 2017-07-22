Итальянский шпажист Пиццо стал чемпионом мира

ТАСС, 22 июля. Итальянский шпажист Паоло Пиццо стал победителем чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В финале Пиццо победил эстонца Николая Новоселова со счетом 15:13. Бронзовыми призерами стали немец Рихард Шмидт и венгр Андраш Редли.

Россиянин Никита Глазков уступил Пиццо в 1/32 финала со счетом 14:15. В 1/16 финала Павел Сухов проиграл итальянцу со счетом 13:15, а в 1/32 финалав был сильнее соотечественника Сергея Ходоса (15:9). Вадим Анохин проиграл в 1/32 финала чеху Иржи Берану со счетом 10:15.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 26 июля.