Штангистка Голубина стала победительницей Спартакиады в весовой категории до 53 кг

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ТАСС, 22 июля. Тяжелоатлетка Алеся Голубина из Татарстана стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в весовой категории до 53 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Второе место заняла кировская спортсменка Виктория Чумакова. Третьей стала представительница Башкортостана Арина Имангулова.
Соревнования по тяжелой атлетике в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Белгороде.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.