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Бывший чемпион мира по боксу Федор Чудинов выиграл у Барбадильо на Красной площади

Спорт
22 июля, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Россиянин одержал победу техническим нокаутом во втором раунде

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россиянин Федор Чудинов выиграл первый поединок после поражения в бою за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В 8-раундовом рейтинговом поединке на Красной площади в Москве он выиграл у аргентинца Хонатана Барбадильо техническим нокаутом во втором раунде.

Чудинов впервые вышел на ринг с 27 мая, когда проиграл в британском Шеффилде в поединке за вакантный пояс хозяину ринга Джорджу Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде. Российский боксер завоевал титул WBA в 2015 году, выиграв у немца Феликса Штурма, а затем защитил пояс благодаря победе над британцем Фрэнком Бульони. В матче-реванше в феврале 2016 года россиянин спорным решением судей уступил Штурму, но немец затем отказался от титула суперчемпиона мира WBA после обвинений в употреблении допинга. Чудинов, согласно решению организации, стал обязательным претендентом на пояс.

В послужном списке Чудинова теперь 15 побед (11 нокаутом) и два поражения. На счету Барбадильо 17 побед (13 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья.

В другом поединке россиянин Магомед Мадиев завоевал пояс чемпиона Азии по версии WBA в весе до 72,6 кг. В 10-раундовом бою он выиграл у эквадорца Хейсона Минды нокаутом в первом раунде. Поединок продолжался 50 секунд. Мадиев по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 9 побед (4 нокаутом), Минда потерпел первое поражение при 13 победах (8 нокаутом), 1 ничьей.

Бывший "временный" чемпион мира WBA в весе до 76,2 кг россиянин Станислав Каштанов одержал победу в рейтинговом 10-раундовом поединке над белорусом Сергеем Хомицким по очкам. Это его третья победа после поражения от доминиканца Феликса Валеры в бою за титул "временного" чемпиона мира WBA. В послужном списке Каштанова теперь 36 побед (21 нокаутом), 2 поражения, на счету Хомицкого - 31 победа (14 нокаутом), 14 поражений, 3 ничьи.

Поединки прошли в рамках празднования Дня бокса на Красной площади.

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