Федосеев сыграл вничью с Вашье-Лагравом в шестом туре супертурнира по шахматам в Дортмунде

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ТАСС, 22 июля. Российский гроссмейстер Владимир Федосеев сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в партии шестого тура супертурнира в немецком Дортмунде.
Также вничью завершились партии между немцем Ливиу- Дитером Нисипяну и россиянином Дмитрием Андрейкиным, китайцем Ван Юэ и россиянином Владимиром Крамником, немцем Маттиасом Блюбаумом и поляком Радославом Войташеком.
После шести туров лидирует Войташек, в активе которого 3,5 очка. Далее идут Андрейкин, Блюбаум, Ван, Вашье-Лаграв, Нисипяну (по 3), Крамник (2,5).
Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.