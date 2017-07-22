Федосеев сыграл вничью с Вашье-Лагравом в шестом туре супертурнира по шахматам в Дортмунде

ТАСС, 22 июля. Российский гроссмейстер Владимир Федосеев сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в партии шестого тура супертурнира в немецком Дортмунде.

Также вничью завершились партии между немцем Ливиу- Дитером Нисипяну и россиянином Дмитрием Андрейкиным, китайцем Ван Юэ и россиянином Владимиром Крамником, немцем Маттиасом Блюбаумом и поляком Радославом Войташеком.

После шести туров лидирует Войташек, в активе которого 3,5 очка. Далее идут Андрейкин, Блюбаум, Ван, Вашье-Лаграв, Нисипяну (по 3), Крамник (2,5).

Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.