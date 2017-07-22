Колобков: синхронистки РФ на ЧМ доказали, что при любом названии они лучшие в мире

Новый директор по коммуникациям Белого дома решил удалить сообщения с критикой ТрампаМеждународная панорама 22 июля, 23:15
Призер Олимпиады-2012 Алоян завоевал "серебряный" пояс WBC на Красной площадиСпорт 22 июля, 23:12
Мальцев надеется, что общество будет лучше принимать новое поколение синхронистовСпорт 22 июля, 22:32
Сергей Кисляк завершил работу послом в СШАПолитика 22 июля, 22:30
Жуков считает объединение бокса в РФ под эгидой одной федерации положительным изменениемСпорт 22 июля, 22:23
МАКС-2017 в субботу посетили почти 174 тыс. человекАрмия и ОПК 22 июля, 22:22
Военного США обвинили в попытке передать ИГ беспилотник и оказать иную поддержкуМеждународная панорама 22 июля, 22:17
Тренер: решение о переименовании синхронного плавания содержит много подводных камнейСпорт 22 июля, 22:13
Жуков надеется, что генеральный директор РУСАДА будет назначен в июлеСпорт 22 июля, 22:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта доказала всем, что как бы ни назывался вид спорта - синхронное или артистическое плавание, равным в мире ей нет. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.
Российская команда по синхронному плаванию завоевала на чемпионате мира в Будапеште семь золотых и одну серебряную медали. Светлана Колесниченко была сильнейшей в соло (техническая и произвольная программы), а также в дуэте (техническая и произвольная) с Александрой Пацкевич. Золото в произвольной программе также завоевал российский смешанный дуэт Михаэла Каланча и Александр Мальцев, в технической программе россияне стали обладателями серебра. Не было россиянкам равных и в групповых упражнениях (техническая и произвольная).
"Наша сборная показала высокий класс, рад за девчонок, которые в обновленном составе после Олимпиады-2016 выступают ярче всех своих соперниц, - отметил Колобков. - Второй чемпионат подряд наш микст-дуэт показывает отличный результат. И, конечно, отмечу Свету Колесниченко, завоевавшую в Венгрии четыре золота. Зачем изменили название вида спорта, мне непонятно, но как бы его ни называли, россиянам по-прежнему равных в мире нет".
Колобков поблагодарил тренеров команды. "Спасибо Татьяне Николаевне [Покровской], Елене Данченко и Гане Максимовой за отличную работу в подготовке спортсменов, надеюсь, в ближайшее время поздравить всю сборную лично", - подчеркнул Колобков.
Синхронное плавание решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовано в артистическое. Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште.
Чемпионат мира завершится 30 июля.