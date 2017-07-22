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Колобков: синхронистки РФ на ЧМ доказали, что при любом названии они лучшие в мире

Спорт
22 июля, 21:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Российская команда по синхронному плаванию завоевала на чемпионате мира в Будапеште семь золотых и одну серебряную медали

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Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич

Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич

© EPA/Tamas Kovacs

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта доказала всем, что как бы ни назывался вид спорта - синхронное или артистическое плавание, равным в мире ей нет. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

Российская команда по синхронному плаванию завоевала на чемпионате мира в Будапеште семь золотых и одну серебряную медали. Светлана Колесниченко была сильнейшей в соло (техническая и произвольная программы), а также в дуэте (техническая и произвольная) с Александрой Пацкевич. Золото в произвольной программе также завоевал российский смешанный дуэт Михаэла Каланча и Александр Мальцев, в технической программе россияне стали обладателями серебра. Не было россиянкам равных и в групповых упражнениях (техническая и произвольная).

"Наша сборная показала высокий класс, рад за девчонок, которые в обновленном составе после Олимпиады-2016 выступают ярче всех своих соперниц, - отметил Колобков. - Второй чемпионат подряд наш микст-дуэт показывает отличный результат. И, конечно, отмечу Свету Колесниченко, завоевавшую в Венгрии четыре золота. Зачем изменили название вида спорта, мне непонятно, но как бы его ни называли, россиянам по-прежнему равных в мире нет".

Колобков поблагодарил тренеров команды. "Спасибо Татьяне Николаевне [Покровской], Елене Данченко и Гане Максимовой за отличную работу в подготовке спортсменов, надеюсь, в ближайшее время поздравить всю сборную лично", - подчеркнул Колобков.

Синхронное плавание решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовано в артистическое. Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

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